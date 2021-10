Jak O’Jazz Saint-Malo, 14 octobre 2021, Saint-Malo. Jak O’Jazz 2021-10-14 19:00:00 – 2022-05-14 Cunningham’s Bar 2 rue des Hauts-Sablons

Saint-Malo Ille-et-Vilaine A chaque soirée, sa formule :

Le vendredi : Trio Guitare-Voix + Piano + Saxophone

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Cunningham's Bar 2 rue des Hauts-Sablons Ville Saint-Malo lieuville 48.63592#-2.0218