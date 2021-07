Jaja au balcon – Ecouter Jaja chanter au balcon de votre immeuble Quartier Barbusse, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Provins.

du mercredi 28 juillet au jeudi 29 juillet à Quartier Barbusse

** »Jaja au balcon » est un concert authentique et innovant, proposant de découvrir et écouter Jaja, candidat sortant de la saison 2021 du fameux télécrochet The Voice et interprète de « Peaux bleues » de la compagnie Oposito.** Rayonnant, optimiste et généreux, Jaja est une personnalité solaire dont la voix ne laisse personne indifférent. Pendant 1h, il chante son parcours atypique de citoyen du monde. De Kinshasa à The Voice, Jaja rêve d’un monde sans frontières culturelles et invite son public à faire ce voyage avec lui. Une expérience émotionnelle forte à vivre depuis sa fenêtre ou dans la rue en levant les yeux ; en famille, entre ami·e·s ou entre voisin·e·s. _ _ _ _ _ _ _ _ _ **- Mercredi 28 juillet à 18h30** Quartier Barbusse, entre la rue des Marronniers et la rue des Aubépines À Garges-lès-Gonesse **- Jeudi 29 juillet à 18h30** Place Watteau – allée Antoine Watteau À Garges-lès-Gonesse **Gratuit, sans réservation | tout public**

Gratuit

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Quartier Barbusse Rue des Maronniers, Garges-lès-Gonesse Provins Seine-et-Marne



2021-07-28T18:30:00 2021-07-28T19:30:00;2021-07-29T18:30:00 2021-07-29T19:30:00