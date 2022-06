Jaimes, 24 juin 2022, .

Jaimes



2022-06-24 – 2022-10-16

0 5 Cette exposition porte son attention aux processus de créations, aux environnements sociaux et politiques dans lesquels les artistes inscrivent leurs recherches, leurs supports, leurs traits, leurs lignes, leurs couleurs et leurs formes.



L’exposition Jaimes rassemble diverses énergies et manipulations expérimentales à travers des pratiques plastiques pensées en tandem et associées à de véritables filtres et assemblages symbiotiques.



Un dialogue fécond entre plusieurs pratiques, toutes liées au dessin et à la performance, partageant une nécessité commune d’envisager des formes d’optimisme, de soin et d’espoir comme de réelles sources nutritives exceptionnelles, présentes sous nos pieds et devant nos yeux.



Dans son ouvrage Proliférations, l’anthropologue et autrice Anna L.Tsing parle de « résurgence », une idée fondatrice de cette exposition. La polysémie de ce terme, qui exprime à la fois la ou les vies possibles, les fertilités, les reconstitutions, les renaissances et réapparitions, entraîne au sein de l’exposition de fabuleux maillages et équilibres précaires.



Exposition collective avec Marina De Caro, Kapwani Kiwanga, Hana Miletić, Aurilian, Katrin Ströbel, Tadáskía et Ashes Withyman.

Commissariat : Marie de Gaulejac



Vernissage jeudi 23 juin de 17h à 22h



Une proposition de Triangle – Astérides

