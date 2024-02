J’aime Troyes, mardi 26 mars 2024.

J’aime Troyes Aube

Et si l’Amour ne se contait qu’à travers les mots, au filtre des lèvres d’une comédienne douée d’une rare présence, et si le jeu d’une actrice parvenait à transcender un texte, une écriture, et si le plaisir qu’on y prend était incommensurable…

J’aime a le remarquable pouvoir de dresser le festin jouissif du théâtre tel qu’on souhaite le rencontrer. Car il s’agit bien ici de rencontres, d’affinités, de complicité entre autrice et metteuse en scène, entre écrivaine et actrice qui ne font qu’une bouchée délicieuse d’un repas délectable du verbe, du geste, du corps.

J’aime c’est avant tout une voix. Celle d’une femme amoureuse qui tente de mettre des mots sur l’impalpable, l’insaisissable, du sentiment amoureux. Chaque mot en entraînant un autre, elle se rendra compte que Le Mot ultime pour décrire, décrypter et enfin faire le tour, et enfin savoir et comprendre ce qu’il en est de l’amour, n’existe pas. Que c’est sans doute justement cette impossibilité à le fixer, le figer qui le rend vivant et qui, sans cesse, le relance.

Cie Lucie Warrant

Adaptation, mise en scène & jeu Laure Werckmann

Texte Nane Beauregard

Création lumière Philippe Berthomé

Collaboration à la scénographie Angéline Croissant

Création musicale Olivier Mellano

Collaboration à la mise en scène Noémie Rosenblatt

Régie générale & lumière Louisa Mercier

Régie plateau Angéline Croissant

Collaboration aux costumes Pauline Kieffer

Construction Éric Morelon, Henri Aribert-Desjardin

Chargée de diffusion Les Collectives : Charlotte Laquille

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

