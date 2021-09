Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans J’aime toujours les histoires de 7 à 10 ans La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

J’aime toujours les histoires de 7 à 10 ans La Médiathèque, 24 novembre 2021, Orléans. J’aime toujours les histoires de 7 à 10 ans

La Médiathèque, le mercredi 24 novembre à 16:30

Les histoires partagées, c’est toujours un plaisir, un moment privilégié d’échange, de calme, d’écoute ; même après le CP, même quand on sait lire. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). J’aime toujours les histoires est un moment de lecture partagée d’un ou deux textes longs adaptés à l’âge des enfants. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T16:30:00 2021-11-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans