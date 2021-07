Pierrefonds Pierrefonds Oise, Pierrefonds « J’aime l’Oise » en tournée ! Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

« J’aime l’Oise » en tournée ! Pierrefonds, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Pierrefonds. « J’aime l’Oise » en tournée ! 2021-07-24 10:00:00 – 2021-07-24 18:00:00

Pierrefonds Oise Cette année encore, ma campagne « J’aime l’Oise » sillonne le département pour venir à votre rencontre, avec à la clé des cadeaux à gagner grâce à un feuillet à faire tamponner dans 2 Offices du Tourisme du département ainsi que sur le stand de la tournée.

De passage sur la Place de l'Hôtel de Ville de Pierrefonds, n'hésitez pas à venir faire tamponner le vôtre ! +33 3 44 06 60 60

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pierrefonds Étiquettes évènement : Autres Lieu Pierrefonds Adresse Ville Pierrefonds lieuville 49.3476#2.97828