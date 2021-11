Steenvoorde Médiathèque de Steenvoorde Nord, Steenvoorde J’aime lire avec mon doudou ! Médiathèque de Steenvoorde Steenvoorde Catégories d’évènement: Nord

**J’aime lire avec mon doudou !** **Lectures 0-3 ans** Partager un moment parent-enfant pour découvrir le plaisir de la lecture dès la naissance.

Limité à 10 enfants / venir avec doudou

Les jeunes enfants sont invités à venir écouter des histoires de doudous avec leur doudou ! Médiathèque de Steenvoorde 44 rue Carnot 59114 Steenvoorde Steenvoorde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

