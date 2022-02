J’aime les samedis : Dis-moi dix-mots qui (d)étonnent ! Llibreria Jaimes Barcelona Catégorie d’évènement: Barcelona

J’aime les samedis : Dis-moi dix-mots qui (d)étonnent ! Llibreria Jaimes, 19 mars 2022, Barcelona. J’aime les samedis : Dis-moi dix-mots qui (d)étonnent !

Llibreria Jaimes, le samedi 19 mars à 11:30

Ah ! C’est pas vrai, pince-moi ! Qu’est-ce que les mots peuvent être époustouflants, saperlipopette ! Ce samedi nous allons confectionner un imagier très particulier pour fêter la francophonie. Tintamarre garanti !

5€

Atelier de calligraphie-gribouillage et de graphisme-écriture pour les 3-8 ans Llibreria Jaimes València 318, 08009 Barcelona Barcelona Eixample Barcelona

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T11:30:00 2022-03-19T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Barcelona Autres Lieu Llibreria Jaimes Adresse València 318, 08009 Barcelona Ville Barcelona lieuville Llibreria Jaimes Barcelona Departement Barcelona

Llibreria Jaimes Barcelona Barcelona https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barcelona/

J’aime les samedis : Dis-moi dix-mots qui (d)étonnent ! Llibreria Jaimes 2022-03-19 was last modified: by J’aime les samedis : Dis-moi dix-mots qui (d)étonnent ! Llibreria Jaimes Llibreria Jaimes 19 mars 2022 barcelona Llibreria Jaimes Barcelona

Barcelona Barcelona