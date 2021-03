Barcelone Librairie Jaimes Barcelone J’aime les samedis de la francophonie : tous différents ET tous égaux! Journée mondiale de la femme avec Mimi Librairie Jaimes Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

Contes de princesses guerrières, guerrier amoureux rockeurs aux cheveux longs, aventurières aux cheveux cours, chimiste, super-héros avec ou sans super-pouvoirs …. tous différents ET tous égaux!!

Pour un monde meilleur mélangeons les styles et les genres au travers de contes et de personnages hauts en couleurs par la voix de MIMI !

Tu vas faire et repartir avec une cape de super héroine et de super héros !

5€ l’enfant, sur inscription

Atelier pour enfants. Séance de contes et activité manuelle à 12h et à 16h30 Librairie Jaimes valència 318, 08009 Barcelone Barcelone Sant Martí

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T12:00:00 2021-03-06T13:00:00;2021-03-06T16:30:00 2021-03-06T17:30:00

