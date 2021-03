Barcelone Librairie Jaimes Barcelone J’aime les samedis de la francophonie: Picoti-Picota, contes traditionnels francophones de Poulette Sabrina Librairie Jaimes Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

J’aime les samedis de la francophonie: Picoti-Picota, contes traditionnels francophones de Poulette Sabrina Librairie Jaimes, 20 mars 2021-20 mars 2021, Barcelone. J’aime les samedis de la francophonie: Picoti-Picota, contes traditionnels francophones de Poulette Sabrina

le samedi 20 mars à Librairie Jaimes

Poulette Sabrina a picoré du pain dur, levé la queue et s’est envolée pour un faire un beau voyage autour du monde.

Le 20 mars elle prondra ses œufs à la librairie française Jaimes et nous racontera ses contes préférés.

Adaptation de contes traditionnels des pays francophones pour public familial de 0 à 8 ans et aussi à partir de 8 ans

5€ l’enfant, sur inscription

Atelier pour enfants. Séance de contes et activité manuelle à 12h et à 16h30 Librairie Jaimes valència 318, 08009 Barcelone Barcelone Sant Martí

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T11:00:00 2021-03-20T12:30:00;2021-03-20T12:30:00 2021-03-20T13:30:00;2021-03-20T16:30:00 2021-03-20T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Barcelone Autres Lieu Librairie Jaimes Adresse valència 318, 08009 Barcelone Ville Barcelone