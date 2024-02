J’AIME L’ARROUX PROPRE Toulon-sur-Arroux, samedi 2 mars 2024.

J’AIME L’ARROUX PROPRE Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

LES CHASSEURS ET PECHEURS DE SAONE ET LOIRE S’ASSOCIENT POUR RELAYER L’OPERATION « J’AIME LA NATURE PROPRE » qui vise à rassembler un maximum de personnes lors d’une matinée pour nettoyer la nature Le Samedi 2 Mars 2024 est retenu pour organiser la collecte de déchets

Rejoignez-nous à 8h30 au Moulin des Roches à Toulon-s-Arroux pour la distribution des gants et sacs pour la collecte des déchets Retour prévu à 11h30 pour un temps d’échange convivial .

Début : 2024-03-02 08:30:00

fin : 2024-03-02 11:30:00

Moulin des Roches

Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté famille.boudot@orange.fr

