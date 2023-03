J’aime l’Allier propre Le petit bressolles Monétay-sur-Allier Monétay-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Allier Monétay-sur-Allier Journée nationale Nature propre. Venez participer aux collectes des déchets sauvages le long de la rivière Allier. Une ballade agréable et utile à la fois. Tous ensemble pour protéger notre belle rivière. Le petit bressolles Ancien presbytère Monétay-sur-Allier

