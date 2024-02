J’aime la nature propre sur la Loire ! Saint-Satur, samedi 16 mars 2024.

J’aime la nature propre sur la Loire ! Saint-Satur Cher

J’aime la Nature Propre, est une opération participative et citoyenne de nettoyage de la nature portée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher et Loire Nature découverte, en collaboration avec la municipalité de St Satur

« J’aime la Nature Propre » est une opération participative et citoyenne qui vise à préserver la beauté de nos espaces naturels en les débarrassant des déchets qui les polluent.

Cette initiative nous rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité.

Rejoignez-nous, engagez-vous, et contribuons à un avenir plus vert et plus propre ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:30:00

fin : 2024-03-16

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement J’aime la nature propre sur la Loire ! Saint-Satur a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois