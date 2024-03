J’aime la Nature Propre ! à la salle des fêtes Mauléon-Barousse, samedi 16 mars 2024.

J’aime la Nature Propre ! à la salle des fêtes Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Opération de ramassage de 9h à 14h.

Rendez-vous dès 9h pour l’accueil des participants. Pot d’accueil et collation offerts.

J’aime la Nature Propre (JLNP) est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB) via le dispositif écocontribution. Cette initiative se déroule le temps d’un week-end dans de nombreuses communes en France en mobilisant les citoyens bénévoles soucieux de leur environnement et qui agissent pour préserver et nettoyer la nature.

à la salle des fêtes MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie silvy.vrignaud@chasseurdefrance.com

