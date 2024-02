J’aime la nature propre Cours, samedi 16 mars 2024.

J’aime la nature propre Cours Deux-Sèvres

De nombreux dépôts sauvages et déchets s’accumulent encore trop souvent dans nos campagnes, nos fleuves et nos rivières… C’est pourquoi, la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres , vous invite à participer à une matinée de ramassage des déchets le samedi 16 mars 2024.

Cet évènement dénommé J’aime la Nature Propre a pour objectif de sensibiliser les deux-sévriens au ramassage des déchets et à leur recyclage !

Toute personne souhaitant y participer peut se rendre, atelier municipal, Chemin de Mille Pieds 79220 Cours

L’accueil des participants se fera par le(s) responsable(s) des sites avec distribution de gilets chasubles, de gants et de sacs-poubelles pour la collecte des déchets. Le départ sera libre, de 8h30/9h à 12h30. Le retour sera également libre, jusqu’à environ 12h.



Margot BORDAGE bordagemargot@gmail.Com 07 57 43 72 80 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:30:00

fin : 2024-03-16 12:30:00

Atelier municipal

Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bordagemargot@gmail.Com

L’événement J’aime la nature propre Cours a été mis à jour le 2024-02-23 par CC Val de Gâtine