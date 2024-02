J’aime la nature propre Champdeniers, samedi 16 mars 2024.

J’aime la nature propre Champdeniers Deux-Sèvres

De nombreux dépôts sauvages et déchets s’accumulent encore trop souvent dans nos campagnes, nos fleuves et nos rivières… C’est pourquoi, la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres , vous invite à participer à une matinée de ramassage des déchets le samedi 16 mars 2024.

Cet évènement dénommé J’aime la Nature Propre a pour objectif de sensibiliser les deux-sévriens au ramassage des déchets et à leur recyclage !

Toute personne souhaitant y participer peut se rendre, à la salle des Fêtes, rue de Genève 79220 Champdeniers

L’accueil des participants se fera par le(s) responsable(s) des sites avec distribution de gilets chasubles, de gants et de sacs-poubelles pour la collecte des déchets. Le départ sera libre, de 8h30/9h à 12h30. Le retour sera également libre, jusqu’à environ 12h.



Margot BORDAGE bordagemargot@gmail.Com 07 57 43 72 80 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:30:00

fin : 2024-03-16 12:30:00

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bordagemargot@gmail.Com

L’événement J’aime la nature propre Champdeniers a été mis à jour le 2024-02-23 par CC Val de Gâtine