J’aime la nature propre Airvault, samedi 16 mars 2024.

J’aime la nature propre Airvault Deux-Sèvres

La Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres (FDC 79) s’est engagée à participer au projet « J’aime la nature propre », mené par la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) sur l’ensemble du territoire national, dont l’objectif principal est la réduction des déchets plastiques et des dépôts sauvages, qui font des dégâts considérables sur la biodiversité lorsqu’ils se retrouvent dans l’environnement. Rendez-vous à 9 h, au local de chasse de Courte Vallée à Airvault.Cet évènement est ouvert à tout public, petits et grands. Il y aura un café servi avant de partir, et une petite collation-apéro au retour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement J’aime la nature propre Airvault a été mis à jour le 2024-03-08 par CC Airvaudais Val du Thouet