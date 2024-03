J’aime la nature propre Aigondigné, samedi 16 mars 2024.

De nombreux dépôts sauvages et déchets s’accumulent encore trop souvent dans nos campagnes, nos fleuves et nos rivières… C’est pourquoi, la Fédération Départementale des Chasseurs 79 en partenariat avec la commune d’Aigondigné vous invite à participer à une matinée de ramassage des déchets le samedi 16 mars 2024.

J’aime la Nature Propre a pour objectif de sensibiliser au ramassage des déchets et à leur recyclage tout en partageant un moment convivial !

Pour y participer, rdv à Aigondigné, sur les lieux suivants place de la fruitière à Mougon, mairie d’Aigonnay, salle des fêtes de Tauché, place de la laïcité de Thorigné.

Distribution sur place de gilets chasubles, de gants et de sacs poubelles pour la collecte des déchets.

Pour de plus amples informations sur cet évènement, rendez-vous sur le site internet dédié à J’aime la Nature Propre https://www.jaimelanaturepropre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Aigondigné

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

