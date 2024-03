« J’aime la nature propre » à poney ou cheval Les sabots dans l’eau Lachapelle-sous-Chaux, vendredi 15 mars 2024.

« J’aime la nature propre » à poney ou cheval Les sabots dans l’eau Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort

Pourquoi ne pas profiter d’une sortie à poney ou à cheval pour faire place propre et ramassage de déchets! Equipons nous de gants et sacs poubelles, et un gentil cheval porteur équipé de sacoches et c’est parti dans les rues du village ! Vos enfants partiront à dos de poney et cheval et nous les accompagnerons à pied ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 09:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Les sabots dans l’eau 17B Rue de Bellevue

Lachapelle-sous-Chaux 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté lessabotsdansleau90@gmail.com

L’événement « J’aime la nature propre » à poney ou cheval Lachapelle-sous-Chaux a été mis à jour le 2024-03-04 par COORDINATION BELFORT