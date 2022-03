J’aime la Loire… PROPRE Boulleret, 5 mars 2022, Boulleret.

J’aime la Loire… PROPRE Boulleret

2022-03-05 – 2022-03-05

Boulleret Cher Boulleret

Tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire… et retrouver une nature propre !!

Avec la participation des municipalités de Boulleret et Bannay et de l’association des chasseurs du Cher

Retrouvez-nous Levée de Loire de Rognon, commune de Boulleret

Boulleret

dernière mise à jour : 2022-03-01 par