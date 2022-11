« J’aime la Loire propre » à Sully sur Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Sully-sur-Loire

« J’aime la Loire propre » à Sully sur Loire Sully-sur-Loire, 4 mars 2023, Sully-sur-Loire. « J’aime la Loire propre » à Sully sur Loire

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

2023-03-04 08:30:00 08:30:00 – 2023-03-04 Sully-sur-Loire

Loiret Sully-sur-Loire – Avec le soutien des Mairies – Tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire ! Rejoignez-nous à 8h30 dans les communes ci-dessous :

Dampierre en Burly – Salle polyvalente

Germigny des Prés – Devant la mairie

Guilly – Devant la mairie

Lion en Sullias – Place du village

Saint Benoit sur Loire – Devant la mairie

Sully sur Loire – Parking du château Un verre de l’amitié sera offert à tous les participants +33 6 70 40 41 79 http://www.fleuves-rivieres-propres.fr/ Alain Metayer

Sully-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-11-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Sully-sur-Loire Autres Lieu Sully-sur-Loire Adresse Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret OT SULLY-SUR-LOIRE Ville Sully-sur-Loire lieuville Sully-sur-Loire Departement Loiret

Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/

« J’aime la Loire propre » à Sully sur Loire Sully-sur-Loire 2023-03-04 was last modified: by « J’aime la Loire propre » à Sully sur Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 4 mars 2023 Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret OT SULLY-SUR-LOIRE Loiret Sully-sur-Loire

Sully-sur-Loire Loiret