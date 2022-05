J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

2022-04-12 – 2022-04-12 Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent réellement de vous… Bouleversés par ce qu'ils ont entendu, Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger. Un irrésistible règlement de compte entre amis avec lot de non-dits, de quiproquos et de sourires grimaçants. Jubilatoire ! Un best-seller du rire à l'affiche. Déjà plus d'1 million de spectateurs ! Ça continue, que c'est chouette !

