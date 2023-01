J’aime beaucoup ce que vous faites… Wisches, 24 février 2023, Wisches Wisches.

58 Grand Rue Wisches Bas-Rhin

2023-02-24 – 2023-03-11

Bas-Rhin

Qui n’a pas déjà dit du mal de quelqu’un alors que l’intéressé n’est pas loin et, qu’il a probablement tout entendu de la conversation ?

Qui n’a jamais été piégé par son téléphone portable qui, sans qu’on comprenne pourquoi, appelle un ami en toute discrétion ?

Ce sont ces deux situations, cumulées, que vivent Pierre et Marie sur la route qui les mène à la maison de campagne de Charles et Carole pour un week-end entre amis. Charles et Carole, avec la complicité du répondeur, n’ont rien perdu des médisances de leurs invités. Ils les attendent de pied ferme. Le week-end s’annonce…particulier…

Profitez de cette comédie de Carole Greep proposée par le Cercle Théâtral de Hersbach.

Pierre et Marie ne pensent pas un mot de ce qu’ils disent à leurs amis Carole et Charles. A l’occasion d’un week-end entre « amis », les masques finissent par tomber et ça fait des dégâts.. Assistez au règlement de comptes lors des neuf représentations proposées par le Cercle Théâtral de Hersbach.

+33 7 87 01 14 70

dernière mise à jour : 2023-01-23 par