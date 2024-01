J’aime beaucoup ce que vous faites Plouvorn, dimanche 28 janvier 2024.

J’aime beaucoup ce que vous faites Plouvorn Finistère

Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour aller rendre visite à leurs amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne.

Sur la route, Pierre et Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end. Les critiques fusent et le ton est acerbe.

Petit détail embêtant leur portable, mal verrouillé, est entré en communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui s’apprêtent à les accueillir… Ces derniers ne manquent pas un mot de la conversation. Froissés et furieux, ils sont bien décidés à se venger de ces outrances.

Billets en vente au Café du Centre Plouvorn, ou dès 14 h15 le jour du spectacle

Plein tarif (pré-vente) 8€

12-18 ans (pré-vente) 5€

– de 12 ans gratuit

A l’espace culturel du plan d’eau

Le dimanche 28 jan 2024 à 15h

Une comédie de Carole GREEP interprétée par la Cie BONS JOURS ENSEMBLE .

Espace culturel du plan d’eau

Plouvorn 29420 Finistère Bretagne

