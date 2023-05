Concert : Les 4 Saisons de Vivaldi, soliste Gaëlle-Anne Michel violon Eglise Notre Dame de l’Assomption, 16 juin 2023, Jaillans.

Cette version itinérante des 4 Saisons, dirigée du violon par une brillante soliste professionnelle originaire de la Drôme, mettra en valeur un ensemble de jeunes musiciens issus du conservatoire Valence Romans Agglo..

2023-06-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Le Village

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This touring version of the 4 Seasons, directed from the violin by a brilliant professional soloist from the Drôme, will showcase an ensemble of young musicians from the Valence Romans Agglo Conservatory.

Esta versión itinerante de las 4 Estaciones, dirigida desde el violín por un brillante solista profesional de la Drôme, pondrá en escena a un conjunto de jóvenes músicos del conservatorio de Valence Romans Agglo.

Diese Wanderversion der vier Jahreszeiten, die von einer brillanten professionellen Solistin aus dem Departement Drôme auf der Violine geleitet wird, wird ein Ensemble junger Musiker aus dem Konservatorium Valence Romans Agglo hervorheben.

