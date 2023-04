Vide grenier 50, route des Tonnets Jaillans Catégories d’évènement: Drôme

Vide grenier 50, route des Tonnets, 4 juin 2023, Jaillans. Vide grenier avec buvette, snack et animations familiales.

55 exposants.

Flea market with refreshment bar, snack bar and family activities.

55 exhibitors Mercadillo con refrescos, aperitivos y entretenimiento familiar.

55 expositores Flohmarkt mit Getränken, Snacks und Familienanimationen.

55 Aussteller

