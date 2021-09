Saint-Nazaire Sous-marin espadon Loire-Atlantique, Saint-Nazaire J’ai vécu et respiré sous-marin Sous-marin espadon Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Sous-marin espadon

Au début des années 1960, Christian est sous-marinier durant 5 ans, dont deux à bord de l’Espadon. Il a raconté aux professionnels de l’Écomusée cette expérience humaine inoubliable. Son témoignage est lu par un comédien dans le sous-marin, au plus près des lieux où il a travaillé, dormi, partagé avec ses compagnons d’embarquement. Un récit sensible et rare…

Gratuit. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+ 18 ans) et port du masque obligatoire (+ 12 ans) Durée : 40 min.

Témoignage d’un sous-marinier mis en voix par le comédien et metteur en scène Dominique Delavigne. Sous-marin espadon Avenue de la Forme-Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T20:00:00

