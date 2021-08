J’ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le prête Jardin du Cloître, 28 août 2021, Paris.

La Compagnie Bouche à Bouche est heureuse de vous retrouver pour la création parisienne de **_J’ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le prête_** Rendez-vous Le **samedi 28 août 2021 à 17h** Le **dimanche 29 août 2021 à 17h** Au **Jardin du Cloitre**, 30 rue Guilleminot 75014 (à côté de l’église Notre-Dame du travail) Représentations gratuites, réservation recomandé (à [[loubna.pierret@cieboucheabouche.com](mailto:loubna.pierret@cieboucheabouche.com)](mailto:loubna.pierret@cieboucheabouche.com) ) #hyperfestival #ParisENVIES _**J’ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le prête**_ Dans la zone des 100 vieux, 4 maitres de cérémonie débarquent pour chanter la vieillesse et raconter son dernier sursaut. C’est un rituel rock et jouissif où la vieillesse explose le cerveau et les bons comportements et où nous basculons au cœur de la folie. Tour à tour, ils brandissent à bout de bras le courant cocasse et vital du dernier épisode de nos vies. De et avec Marie-Do Fréval Avec : Evandro Serodio (constructeur et chanteur-comédien), Théo Harfoush (composition musicale et chanteur-comédien), Léandre Simioni (régisseur son et chanteur- comédien) Regard complice et direction d’acteurs : Rita Tchenko Costume : Magali Castellan Conseil musical: Gualtiero Dazzi _Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations._ _Le port du masque est obligatoire_

