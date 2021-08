Paris Théâtre de la Tempête Paris J’ai un nouveau projet Théâtre de la Tempête Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 4 novembre au dimanche 21 novembre à Théâtre de la Tempête

Pau, Céline, Kurt, Mounir, Agnès, Kacim… Une trentaine de personnages hyperconnectés se côtoient au Woody’s Market, un bar parisien d’aujourd’hui, espace cool et flexible où les frontières entre travail et loisir, espace public et espace privé sont poreuses. Ils viennent avec leurs ordis, leurs smartphones, leurs tablettes, qu’un dispositif vidéo permet de voir en direct. Qu’ils soient startupeuse, fonctionnaire, poète ou serveuse, ils gèrent tant bien que mal la tyrannie de l’instant et l’injonction permanente de la suractivité, au sein d’une société de concurrence généralisée où l’apparence de liberté est source d’une nouvelle aliénation. Compagnie Le système pour devenir invisible – Guillermo Pisani Théâtre de la Tempête Route Du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris

