J'ai un coup de coeur ! Et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Paris J’ai un coup de coeur ! Et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 02 mars 2024

de 16h00 à 17h30

Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 17h30

Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club. pour adolescents et adultes, en présence d’interprètes LSF/FR. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75009 Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris

