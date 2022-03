J’ai tué l’amour Noyal-sur-Vilaine, 7 juin 2022, Noyal-sur-Vilaine.

J’ai tué l’amour Centre culturel l’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

2022-06-07 20:30:00 – 2022-06-07 21:30:00 Centre culturel l’Intervalle 1 Passage de la Motte

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

Ah, l’amour !

Drôles, explosives, tendres, impertinentes et polyglottes, Elsa et Linda chantent aussi bien en français qu’en suédois. Elles ont ce talent de savoir embarquer le public en construisant sous ses yeux une pyramide d’histoires pimentées d’anecdotes croustillantes et poétiques.

L’amour peut être terrible, biscornu, frustré, jaloux, malheureux, désespéré… C’est toujours après qu’on en rit ! Voilà pourquoi elles s’en moquent allègrement !

Elles chantent des chansons d’hier et remontent même jusqu’à la nuit des temps… C’était déjà compliqué, mais rien n’a changé, sauf qu’elles, ce sont des filles d’aujourd’hui !

Söta Sälta. Sucré Salé. On adore !

Avec le soutien de l’ONDA.

La Compagnie Sillidill est soutenue par la DRAC Ile-de-France et l’Adami.

Distribution :

Chant, vibraphone, percussions, objets sonores : Elsa Birgé et Linda Edsjö

accueil.intervalle@noyalsurvilaine.fr +33 2 99 04 13 23

