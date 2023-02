J’AI TROP PEUR ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 18 avril 2023, LES ULIS.

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE 91940

J’AI TROP PEUR

J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur, trop peur.

On a beau passer l’été comme chaque année à Quiberon, à la mer, la mer qui est froide et pleine de vagues, cette fois pour moi les vacances c’est l’enfer. Je reste sur la plage comme un vieux gars, je ne vais pas dans l’eau, je garde mon t-shirt. Les types de l’année dernière, avec qui je m’étais bien éclaté, maintenant je les trouve graves.

Alors, ma mère a eu une idée. Elle m’a organisé un rendez-vous avec Francis, un gars de quatorze ans qui passe aussi ses vacances dans le coin. Histoire de me détendre. Je peux lui poser toutes les questions que je veux, il me décrit le truc. Et là je m’aperçois que je m’étais bien trompé sur la sixième : selon Francis, la sixième c’est pire, infiniment pire que ce que je croyais !

Moi je pensais que c’était juste l’horreur, en fait c’est carrément l’apocalypse, la fin du monde quoi !

Presse

« Sur une structure modulable (on passe à vue de la classe à la plage…), trois jeunes comédiennes interprètent selon la représentation, le « moi », personnage principal, la petite sœur ou le grand Francis, chacun parlant un langage spécifique. L’alternance dans la distribution permet sur un même canevas de créer les variantes. Le texte et la mise en scène de David Lescot pétillent d’intelligence et d’humour.» TÉLÉRAMA SORTIR

