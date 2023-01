J’ai trop peur Aix-en-Provence, 7 février 2023, Aix-en-Provence .

2023-02-07 19:00:00 – 2023-02-07

EUR 10 23 Le héros de la pièce, pétrifié et révolté par son sort, confie ainsi ses angoisses au moment de quitter la petite école. Lui, comme son exaspérante petite sœur de deux ans et demi et un autre gars plus grand, plus effronté et émancipé, sont joués par trois actrices lookées de casquettes, t-shirts imprimés et sweats à capuche, qui transpirent l’alacrité et la versatilité émotionnelle caractéristiques de l’âge incarné.



Une écriture inventive et ciselée permet de restituer, avec humour, empathie et souci d’authenticité, la langue et les pensées spontanées d’une jeunesse tourneboulée.

David Lescot met en mots et en scène les peurs d’un préadolescent qui entre au collège.

