J’ai trop d’amis Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 28 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 28 mai au 7 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 10h50

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 15h20

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 15h50

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 19h50

Le garçon de dix ans imaginé par David Lescot dans J’ai trop peur découvre ici tout ce qu’il faut savoir pour vivre à fond sa sixième.

Être ou ne pas être populaire, telle est la grande question au coeur de J’ai trop d’amis, véritable manuel de survie pour élève entrant au collège. Dans J’ai trop peur, vous vous souvenez, notre jeune héros était tellement paniqué à l’idée d’entrer en 6e que ça lui gâchait ses grandes vacances. Cette fois, ça y est, le grand saut a bien eu lieu et c’est là que les vrais ennuis ont commencé: les problèmes de popularité, les amis et surtout les ennemis, l’élection des délégués, les filles et surtout une en particulier… David Lescot, qui signe texte et mise en scène, reprend l’histoire là où il l’avait laissée, avec trois comédiennes et le même dispositif tout-terrain, pour décrypter avec beaucoup d’humour l’univers impitoyable des préados. Si, avec les récents événements, vous l’avez à peine vécue cette fameuse 6e, ne ratez surtout pas J’ai trop d’amis !

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m) Bus 28, 42, 73, 80, 83 et 93



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Date complète :

