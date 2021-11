« J’AI TROP D’AMIS » par la Cie du Kaïros Alès Alès, 7 décembre 2021, AlèsAlès.

Vous vous souvenez du spectacle J’ai trop peur ? Passer du CM2 à la 6ème, le grand saut, vous avez eu très peur… C’est fait, vous y êtes et vous n’avez plus peur, mais il y a du monde, oui, bien plus qu’en primaire. Ça fait beaucoup d’amis mais aussi d’ennemis potentiels. Et surtout il s’agit d’avoir une bonne réputation…J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente. D’avoir trop d’amis, peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose. Ce n’est pas si simple… Etre populaire ou ne pas l’être ? Telle est la grande question au cœur de cette nouvelle pièce.*Infos pratiques :- Rendez-vous les 07 et 08 Décembre 2021- Où? : Le Cratère, à Alès- Quand? : Mardi 07 à 17h30 et mercredi 08 à 15h00- Tarifs : 9€ (ADULTE) – 6€ (ENFANT)- Réservation nécessaire- Informations complémentaires et réservations auprès du Cratère par téléphone au 04 66 52 52 64 ou sur leur site : lecratere.fr

