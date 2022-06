J’ai trop d’amis – de David Lescot / Cie du Kaïros – Saison Fleuriaye Manoir des Renaudières Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

J’ai trop d’amis – de David Lescot / Cie du Kaïros – Saison Fleuriaye Manoir des Renaudières, 13 novembre 2022, Carquefou. 2022-11-13 Dans l’auditorium de l’école de musique

Horaire : 16:30 17:15

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 9 €Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 8 € la placeBILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Dans l’auditorium de l’école de musique Théâtre. Être ou ne pas être populaire ? Telle est la grande question au coeur de ce spectacle, véritable manuel de survie pour élève qui se dirige vers le collège.Dans son précédent spectacle, « J’ai trop peur », David Lescot mettait en scène les vacances gâchées d’un jeune garçon angoissé par son entrée au collège. Cette fois-ci, bienvenue dans la « jungle » ! C’est là que les ennuis commencent : problèmes de popularité, amis et surtout ennemis, élection des délégués…Avec beaucoup d’humour, il décrypte cet univers impitoyable qu’est la vie des préados.À découvrir, même sans avoir vu le premier épisode, ce spectacle s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants à partir de 8 ans. Avec une intelligence subtile, il ravive les mémoires comme il conjure le présent et le futur proche.Écriture et mise en scène : David LescotAvec en alternance Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, Lia Khizioua, Sarah Brannens Durée : 45 min. Public : à partir de 8 ans Manoir des Renaudières Carquefou 44470

