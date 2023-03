J’ai supprimé les oranges de mes menus ATELIER DU PLATEAU, 4 mars 2023, PARIS.

Comment questionner son histoire sans interroger celle de nos aïeux ? Qu’en retient-on ? Avec J’ai supprimé les oranges de mes menus, La Revue Eclair nous livre l’histoire d’Eliane Moriss, vieille chanteuse juive algérienne à la vie aventureuse parfois qualifiée d’indigne, à partir de témoignages et manuscrits recueillis par sa petite-fille. Ce dialogue intergénérationnel fait ressurgir une histoire familiale à la fois singulière et universelle faite de non-dits, de tabous, de révélations sans concession. Sur scène, la projection de paysages du quotidien et la diffusion de voix off convoquent l’intangible passé. Des dancings d’Alger au « bar à filles » de Châteauroux pour finir dans un mobil-home, une enquête intime se construit sous nos yeux, dont chaque élément minutieusement collecté est commenté avec tendresse. Un spectacle de La Revue Eclair – Texte : Liza Terrazzoni et Stéphane Olry – Mise en scène : Stéphane Olry – Scénographie : Luc Jenny et Stéphane Olry – Lumière : Luc Jenny – Musique, son : Mikaël Kandelman J’ai supprimé les oranges de mes menus

ATELIER DU PLATEAU PARIS 5, rue du Plateau Paris

Un spectacle de La Revue Eclair – Texte : Liza Terrazzoni et Stéphane Olry – Mise en scène : Stéphane Olry – Scénographie : Luc Jenny et Stéphane Olry – Lumière : Luc Jenny – Musique, son : Mikaël Kandelman

