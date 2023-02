J’ai supprimé les oranges de mes menus L’Atelier du Plateau Paris Catégories d’Évènement: île de France

Comment questionner son histoire sans interroger celle de nos aïeux ? Qu’en retient-on ? Avec J’ai supprimé les oranges de mes menus, La Revue Eclair nous livre l’histoire d’Eliane Moriss, vieille chanteuse juive algérienne à la vie aventureuse parfois qualifiée d’indigne, à partir de témoignages et manuscrits recueillis par sa petite-fille. Ce dialogue intergénérationnel fait ressurgir une histoire familiale à la fois singulière et universelle faite de non-dits, de tabous, de révélations sans concession. Sur scène, la projection de paysages du quotidien et la diffusion de voix off convoquent l’intangible passé. Des dancings d’Alger au « bar à filles » de Châteauroux pour finir dans un mobil-home, une enquête intime se construit sous nos yeux, dont chaque élément minutieusement collecté est commenté avec tendresse. Une lecture performance de La Revue Eclair – Texte : Liza Terrazzoni et Stéphane Olry – Mise en scène : Stéphane Olry – Scénographie : Luc Jenny et Stéphane Olry – Lumière : Luc Jenny – Musique, son : Mikaël Kandelman avec : Sarah Chaumette, Catherine Jabot, Corine Miret, jeu L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/173442-jai-supprime-les-oranges-de-mes-menus 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

