La Guerre de Cent Ans comme vous ne l’avez jamais entendue, racontée par le Roi de France qui l’a remportée : Charles VII « Le Victorieux » et pourtant grand oublié des manuels d’histoire, Tous les dimanches à 20h30 au Théâtre de la Contrescarpe jusqu’au 19 décembre 2021. L’histoire véritable et tragique d’un des plus grands Rois de France qui reste aussi l’un des plus méconnus. Héros ou monstre froid ? Charles VII s’est battu toute sa vie pour s’imposer, reconquérir sa couronne (promise à son ennemi anglais) et délivrer le royaume de France envahi. Charles VII a sauvé la France, mais à quel prix ? Toutes celles et tous ceux qui l’ont aidé ont été sacrifiés : Jeanne d’Arc, la pucelle d’Orléans venue le guider jusqu’au sacre, Jacques Cœur, l’homme le plus riche de son temps, grand financier de la reconquête, Agnès Sorel, la plus belle femme du monde, qui lui fait découvrir l’amour. Charles VII a tout gagné et tout perdu. Les Français ne le connaissent pas. Roi shakespearien au « cœur vêtu de noir », il nous livre, au soir de sa vie, une réflexion sur la solitude du pouvoir qui n’a rien perdu de son actualité. Tous les dimanches à 20h30 au Théâtre de la Contrescarpe jusqu’au 19 décembre 2021. Une pièce de Alain Péron mise en scène par Rémi Mazuel, avec : Anne-Victoire Armstrong, Léo Bastard, Rémi Mazuel, Denis Souppe et Sophie Taoc. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Contrescarpe 5 rue Blainville Paris 75005

