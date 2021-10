Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris J’AI SAIGNÉ Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

J’AI SAIGNÉ Les Plateaux Sauvages, 29 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 29 novembre au 11 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h20

et samedi de 16h à 17h20

payant

▼ RÉMISSION ▼ Septembre 1915. Blaise Cendrars, alors engagé volontaire à la Légion étrangère, se bat sur le front de Champagne. Touché par un éclat d’obus, il est amputé d’une partie de son bras droit. Il vit sa période de convalescence à l’évêché de Châlons-sur-Marne dans un hospice religieux où il rencontre Mme Adrienne, l’infirmière-major. Elle repère vite la capacité de l’écrivain à repousser ses limites pour se reconstruire et retrouver goût à la vie. Elle lui demande alors de partager la chambre d’autres malades et de leur raconter des histoires pour leur remonter le moral : c’est en soignant les autres qu’il va se soigner lui-même. Texte Blaise Cendrars Mise en scène Jean-Christophe Cochard et Jean-Yves Ruf Scénographie Aurélie Thomas Création lumière Christian Dubet Régie lumière Arno Seghiri Avec Jean-Yves Ruf Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Platrières Paris 75020

2 : Ménilmontant (478m) 2, 3 : Père Lachaise (606m)

Contact :Les Plateaux Sauvages 0183755570 info@lesplateauxsauvages.fr https://lesplateauxsauvages.fr/ https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://twitter.com/LPSauvages0183755570 reservation@lesplateauxsauvages.fr Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-11-29T19:00:00+01:00_2021-11-29T20:20:00+01:00;2021-11-30T19:00:00+01:00_2021-11-30T20:20:00+01:00;2021-12-01T19:00:00+01:00_2021-12-01T20:20:00+01:00;2021-12-02T19:00:00+01:00_2021-12-02T20:20:00+01:00;2021-12-03T19:00:00+01:00_2021-12-03T20:20:00+01:00;2021-12-06T19:00:00+01:00_2021-12-06T20:20:00+01:00;2021-12-07T19:00:00+01:00_2021-12-07T20:20:00+01:00;2021-12-08T19:00:00+01:00_2021-12-08T20:20:00+01:00;2021-12-09T19:00:00+01:00_2021-12-09T20:20:00+01:00;2021-12-10T19:00:00+01:00_2021-12-10T20:20:00+01:00;2021-12-04T16:00:00+01:00_2021-12-04T17:20:00+01:00;2021-12-11T16:00:00+01:00_2021-12-11T17:20:00+01:00

© Pauline Le Goff

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Plateaux Sauvages Adresse 5 rue des Platrières Ville Paris lieuville Les Plateaux Sauvages Paris