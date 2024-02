J’AI RIEN DEMANDE MOI ! L’ARCHE Villerupt, samedi 10 février 2024.

Spectacle en familleJeune public, à partir de 5 ansDurée 50minJ’AI RIEN DEMANDE MOI !Par Chloé Birds / compagnie Doux Vacarme Lison est une petite fille qui vit avec les personnes étranges que sont ses parents (très occupés) et son chat (imaginaire) Attila. Dans sa tête, les questions se bousculent : quel est le sens de sa présence sur cette terre ? Pourquoi les parents font-ils des enfants ? Au fil des événements qui jalonnent le tout début de sa vie, Lison est amenée à devoir gérer ses pulsions, ses colères, ses blessures et l’arrivée d’une petite sœur. Le spectacle, visuel et musical, jalonné de chansons, raconte avec humour et légèreté la difficulté d’assumer cette responsabilité, la complexité du lien familial et de la construction de soi. Il s’agit ici de questionner les pouvoirs de l’environnement d’un enfant et de l’éducation que nous lui offrons, sur son épanouissement personnel. Comment l’environnement extérieur (le contexte familial, les amis, les rencontres…) influence considérablement la floraison de son don et de son talent. Un concert à la scénographie numérique et évolutive surprenante !

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 16:00

L’ARCHE ESPLANADE NINO ROTA 54190 Villerupt 54