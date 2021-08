J’AI REVE LA REVOLUTION Ferme de Bel Ebat, 23 novembre 2021, GUYANCOURT.

Lors de la mise en place du Comité de salut public, Olympe de Gouges dénonce publiquement un risque de dictature. Arrêtée le 20 juillet 1793, puis inculpée par le Tribunal révolutionnaire, elle est emprisonnée. Enfermée, surveillée, n’ayant plus d’espace pour marcher et courir, elle veut toujours écrire. Car l’écriture ouvre un champ de liberté. Toujours… Catherine Anne ressuscite Olympe de Gouges sous sa figure provocante et polémique pour restituer le choc d’une femme qui s’affirma l’égale d’un homme, et revendiqua son droit à la plume et à la politique. Le combat d’Olympe pour l’égalité entre tous les individus sans distinction de sexe, de couleur, de rang, est une plaidoirie féministe et humaniste qui s’entend avec puissance et bonheur – sceneweb.fr En partenariat avec Amnesty International – groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,50€

Théâtre / À partir de 14 ans

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



