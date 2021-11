J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION Espace culturel Robert-Doisneau, 10 décembre 2021, Meudon.

Olympe de Gouges était une femme de lettres, connue pour ses écrits politique engagés. Elle est notamment l’auteure de La décalration des droits de la femme et de la citoyenne, texte écrit en 1791. Son audace et sa liberté de propos pour son époque lui auront valu une condamnation à mort par le Tribunal Révolutionnaire. Dans une mise en scène intimiste, Catherine Anne évoque la vie de cette figure féministe et les derniers jours de cette prisonnière. Cette fable parle d’un temps à la foisrévolu et fait rejaillir les contradictions de notre époque en questionnant notamment le place des femmes en politique et les relations mère-fils. **LA PRESSE EN PARLE** _L’auteure, comédienne et metteure en scène Catherine Anne s’inspire de la vie et des écrits d’Olympe de Gouges pour parler d’enfermement,_ _de justice, de liberté, d’universalisme… L’écriture est aiguë. Syncopée. Tranchante et anguleuse. Elle donne à la fois le sentiment de la maigreur et de la consistance, puise autant dans les choses du quotidien que dans une forme de poésie concrète et précise, très exigeante. Rien ne paraît jamais superflu dans cette pièce composée de vers libres qui réinvente les derniers jours d’Olympe de Gouges. (…) Ce qui frappe d’emblée, ici, c’est une façon d’aller toujours à l’essentiel. De s’en tenir à l’exigence de la matière humaine et philosophique que l’on explore. Dans le rôle de La Prisonnière, face à une Luce Mouchel tout en sensibilité, Catherine Anne est étonnante de droiture et de netteté. Elle sculpte sa propre langue de manière_ _radicale. -_ La Terrasse **Avec :** **Catherine Anne – La prisonnière** **Luce Mouchel – La mère** **Flora Souchier – La jeune femme** **Pol Tronco – Le jeune soldat** **Dramaturgie : Pauline Noblecourt** **Scénographie : Élodie Quenouillère** **Création costumes : Alice Duchange** **Création son : Madame Miniature** **Création lumière : Michel Theuil** **Maquillage, coiffure : Pauline Bry** **Assistante scénographie : Nathalie Manissier** **Assistante son : Auréliane Pazzaglia** **Assistante lumière, vidéo : Anne-Sophie Mage** **Construction décors : Christian Filipucci** **Régie générale : Laurent Lechenault** **Stagiaire costumes : Julie Carol Frayer** _Production : À Brûle-pourpoint._ _Co-production : MC2: Grenoble, Scène nationale – Le Château Rouge, Scène conventionnée, Annemasse._ _Avec la participation artistique : du Jeune Théâtre National et de l’ENSATT._ _Avec le soutien : de l’Adami et du CDN-Théâtre des Quartiers d’Ivry._ _L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient_ _également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion._ _La compagnie À Brûle-pourpoint est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes._

