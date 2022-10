J’ai retrouvé Christian B. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

J’ai retrouvé Christian B. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 12 février 2023, Paris. Le dimanche 12 février 2023

de 11h00 à 13h00

. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) par séance *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Portraits d’artistes Disparu en 2021, Christian Boltanski apparaît sous le regard affuté du cinéaste, écrivain et photographe Alain Fleischer. Participez à une journée de projections dans l’auditorium du mahJ. Journée de projections Portraits d’artistes Cette journée propose d’approcher l’œuvre d’artistes plasticiens, photographes ou sculpteurs, à travers quatre documentaires. Disparu en 2021, Christian Boltanski apparaît sous le regard affuté du cinéaste, écrivain et photographe Alain Fleischer. Le réalisateur israélien Barak Heymann saisit tout l’humour et le génie de Dani Karavan en parcourant avec lui le monde et ses sculptures monumentales, quelques mois avant sa disparition. Andy Dunn fait découvrir l’œuvre méconnue et la personnalité lumineuse du photographe américain Harold Feinstein. L’atelier de l’une des figures majeures du nouveau réalisme, Daniel Spoerri, est livré au regard bienveillant de la réalisatrice autrichienne Anja Salomonowitz et de son fils Oskar. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://mahj.org/fr/programme/jai-retrouve-christian-b-29997 0153018660 info@mahj.org https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2219342814000400091

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71 rue du temple Ville Paris lieuville Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Departement Paris

