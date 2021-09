Careil Le rocher de Careil Careil, Loire-Atlantique J’ai rendez-vous avec mes élus Le rocher de Careil Careil Catégories d’évènement: Careil

L’équipe municipale développe une politique de proximité grâce à une démarche de démocratie participative. Les élus mettent aujourd’hui en place de nombreux outils favorisant la concertation et notamment un temps d’échange mensuel avec eux Ce dispositif invite les Guérandais à venir à la rencontre de leurs élus. Une fois par mois, dans un quartier ou un village à chaque fois différent, ils tiennent des permanences. Sans rendez-vous préalable, ces rencontres, ouvertes à toutes et tous, permettent à chaque habitant d’être reçu et écouté par un élu municipal. Rendez-vous à Careil, le samedi 20 novembre 2021, de 10h à 12h. Le rocher de Careil Le rocher de Careil, Careil Careil Loire-Atlantique

