Centre d’art et de Culture, le samedi 9 octobre à 20:30

Parce que sa fiancée a été tuée, un agent secret se met en quête du tueur psychopathe afin de mettre un point final à ses agissements et étancher sa soif de vengeance. Les deux hommes vont se livrer un combat d’une fureur absolue. THRILLER DE KIM JEE-WOON AVEC LEE BYUNG-HUN… COREE – 2011 – 2H22 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:52:00

