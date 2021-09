J’ai rencontré Dieu sur Facebook Espace Jacques Prévert, 15 octobre 2021, Savigny-le-Temple.

le vendredi 15 octobre à Espace Jacques Prévert

« Comment une adolescente bien sage, bien éduquée, bien protégée par sa maman peut-elle sombrer dans une mascarade pseudo-religieuse d’aventure extraordinaire et de toute puissance ? Comment une jeune mère qui est parvenue à s’émanciper du poids de la tradition, de la religion, de la famille réagit-elle face à ce qu’elle considère comme une trahison de son combat pour la liberté ? Quel dialogue est-il encore possible d’établir entre ces deux générations de femmes ? Voilà me semble-t-il un vrai sujet de société dans lequel la fiction et la poésie peuvent trouver une voie d’expression qui ne manquera pas de trouver un écho chez les spectateurs. Évoquer les faux-semblants, les manipulations, les apparences, la spiritualité, l’exaltation, l’amour, l’amitié, la mort pour parler de la solitude et de la désorientation d’une jeunesse qui cherche sa place dans une société fragilisée est une entreprise palpitante pour peu qu’un désamorçage par le rire et la théâtralité puisse s’opérer. » Ahmed Madani

Nina, une adolescente mélancolique de 15 ans, rencontre Amar sur Facebook. Il l’invite à vivre une aventure extraordinaire à ses côtés, un voyage initiatique vers son univers…

Espace Jacques Prévert 9 place Miroir d’Eau 77176 Savigny-le-temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne



