C’est la vie d’après ! Enfin nous pouvons revenir sur scène alors pour vous 5 artistes vont partager cette soirée unique. Hoze, Do(e), Wil Riva, Barange et Made in Franck. A vos agendas !! HOZE est une artiste qui s’est faite toute seule, à force volonté et de belles rencontres elle à réussi le tour de Force de remplir l’Olympia et le Casino de Paris ! Un univers très Pop à découvrir de toute urgence ! BARANGE nous entraine dans son univers de Pop Urbaine aux paroles incisives et aux mélodies efficaces. WIL RIVA nous embarque dans son univers folk aux sonorités de De Palmas. Des textes touchants, des mélodies entêtantes voila la recette de ces titres. DO(E) est absolument Rock ! Entre reprises et compositions Stéphane Walch sait nous captiver pas le timbre de sa voix et sa présence scénique. MADE IN FRANCK (qui organise cette soirée) a ce qu’on appelle une emprunte vocale. Un univers écorché à la Mano Solo, des textes aux mots choisis emprunts de doubles sens et des refrains qui vous resteront en tête. Concerts -> Autre concert La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

