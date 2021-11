Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE Le Mans, 5 juillet 2022, Le Mans. J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE En extérieur Arche de la nature Le Mans

2022-07-05 – 2022-07-06 En extérieur Arche de la nature

Le Mans Sarthe EUR 5 10 C’est dehors et en pleine nuit, en suivant quatre trames distinctes se déroulant dans quatre espaces contigus, que vous pourrez découvrir cette version peu orthodoxe du célèbre conte – avec un loup qui a des désirs clairement sexuels et une fillette qui préfère se le colleter plutôt que de ne pas vivre libre… EDITH AMSELLEM – En partenariat avec l’Arche de la Nature +33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/jai-peur-quand-la-nuit-sombre_1 C’est dehors et en pleine nuit, en suivant quatre trames distinctes se déroulant dans quatre espaces contigus, que vous pourrez découvrir cette version peu orthodoxe du célèbre conte – avec un loup qui a des désirs clairement sexuels et une fillette qui préfère se le colleter plutôt que de ne pas vivre libre… En extérieur Arche de la nature Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse En extérieur Arche de la nature Ville Le Mans lieuville En extérieur Arche de la nature Le Mans