C'est dehors et en pleine nuit, en suivant quatre trames distinctes se déroulant dans quatre espaces contigus, que vous pourrez découvrir cette version peu orthodoxe du célèbre conte – avec un loup qui a des désirs clairement sexuels et une fillette qui préfère se le colleter plutôt que de ne pas vivre libre…

